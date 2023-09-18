Özgür Özel, Murat Karayalçın'ı ziyaret etti Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Tutum belgemiz öneri ve iddialarımızı ortaya koyuyor. Fikirlerimizde Karayalçın'dan esinlendiğimiz kısımlar oldu" dedi.

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ensonhaber.com

CHP'de 'değişimciler' ile 'devamcılar' arasında yaşanan rekabet sürüyor.

Değişim isteyenlerin adayı olarak çalışmalara başlayan Özgür Özel, bugün SHP'nin eski genel başkanlarından ve CHP'nin ağır toplarından olan Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

İlk açıklamayı yapan Murat Karayalçın, adaylıklarını açıklayan Özgür Özel ve Örsan Öymen'e tebrik mektubu gönderdiğini, Özgür Özel'in kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Karayalçın, "CHP'de yapılması gereken düzenlemeleri, Türkiye siyasetini, yerel seçimlerin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik. Özel, benim çok sevdiğim, beğendiğim bir parti yöneticimiz. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmaktan memnuniyet duydum." diye konuştu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel ise, "Tutum belgemiz öneri ve iddialarımızı ortaya koyuyor. Fikirlerimizde Karayalçın'dan esinlendiğimiz kısımlar oldu. Fikirlerini, önerilerini almak son derece kıymetliydi." dedi.

"Önümüzdeki dönem için yolumuza ışık tutan bir gelişme oldu"

Özel, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye siyasetinde en yakından takip ettiğimiz, hem yerel yönetimlerdeki yönetim anlayışıyla hem de feyz ve örnek aldığımız Murat Karayalçın'a bu ilk ziyareti gerçekleştirmeyi uygun gördük. Cuma günü hem tutum belgemizi açıkladık hem de toplantımızı gerçekleştirdik. Tutum belgemiz hem ülkemizin içinde bulunduğu duruma hem de partimizi nasıl iktidar yapacağımıza ilişkin öneri ve iddiaları ortaya koyuyordu. Örgütümüzü güçlendirmeye yönelik çok sayıda önerimiz ve örgütlenmeye yönelik çok sayıda yeni fikrimiz var. Bunları konuştuk. Şüphesiz bu kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü toplantı bizim açımızdan son derece kıymetli. Önümüzdeki dönem için yolumuza ışık tutan bir gelişme oldu."

Özel, önce İzmir ardından ise Konya ve Karaman kongrelerine ilişkin de konuştu.

"Sloganları atanlar gençlik kolları üyesi değil"

Özel, kongrelerde atılan "Kılıçdaroğlu" sloganları için, "Arkasında iyi niyetli insanların olduğunu düşünmüyorum." diyerek şöyle konuştu: