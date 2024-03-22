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Yerel seçim için artık sayılı günler kaldı...
Yerel seçim maratonunda siyasi arena da bir hayli hareketli.
Mitinglerini sürdüren isimlerden olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz turuna çıktı.
Artvin'den başlayarak Karadeniz'de mitinglerini yapan Özel'in son durağı Ordu oldu.
Umduğu kalabalığı toplayamadı
Özgür Özel'in Ordu'ya geleceği günler öncesinden belliydi. Ancak Özel, Ordu'ya geldiğinde yapılan çağrıların karşılık bulmadığını gördü.
"Sevgili Ordulular, Ordu'nun güzel insanları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz." diyen Özel'i dinlemeye gelenlerin sayısının çok az olduğu görüldü.
O anlar sosyal medyadan paylaşıldı
Özel'in Ordu'da toplayamadığı kalabalığın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
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