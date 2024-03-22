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Özgür Özel Ordu'da da umduğunu bulamadı: Boşluklar dikkati çekti

Özgür Özel Ordu'da da umduğunu bulamadı: Boşluklar dikkati çekti Yerel seçim mitinglerine Karadeniz'de devam eden Özgür Özel'in, son durağı olan Ordu'da umduğu kalabalığı toplayamadığı görüldü.