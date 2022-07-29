CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara geldiklerinde köprü ve otobanlardaki gişeleri tören düzenleyerek balyozlarla yıkacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özel, seçim gündeminin ısındığı bu günlerde iktidarın muhalefete eleştirilerine cevap verdi.

İktidar temsilcilerinin kendilerini iktidar olmaları durumunda Türkiye'ye kazandırılan projeleri yıkacağı yönünde eleştirdiklerini söyleyen Özel, eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

"Otobanların gişelerini yıkacağız"

İktidarın “Biz yaparız bunlar yıkar. Eserleri yıkacak bunlar" söylemlerinin yanlış olduğunu söyleyen Özel, "CHP iktidara geldiğinde, ne köprü, ne tünel ne otoban ne yıkması... Yenilerini yapacağız.

Ama yıkacağımız doğru. Elimizde balyozla. Neyi yıkacağız? O otobanların gişelerini yıkacağız Allah izin verirse.

Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız VİDEO



"Yıkım töreni yapacağız"

Tören yapacağız. Yıkım töreni. Bunlar diyor ya, ‘yaptıklarımızı yıkacaklar' Gişeleri yıkacağız. İnat olsun size” diye konuştu.