Petrol
103.69
1.83%
Euro
18.2443
-0.18%
Dolar
17.8977
-0.14%
Altın
1.013
0.05%
Borsa
2578
0.00%
Bitcoin
422.335
2.49%
BTXN Coin
10.51
3.85%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız

    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara geldiklerinde köprü ve otobanlardaki gişeleri tören düzenleyerek balyozlarla yıkacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Özel, seçim gündeminin ısındığı bu günlerde iktidarın muhalefete eleştirilerine cevap verdi.

    İktidar temsilcilerinin kendilerini iktidar olmaları durumunda Türkiye'ye kazandırılan projeleri yıkacağı yönünde eleştirdiklerini söyleyen Özel, eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti.

    "Otobanların gişelerini yıkacağız"

    İktidarın “Biz yaparız bunlar yıkar. Eserleri yıkacak bunlar" söylemlerinin yanlış olduğunu söyleyen Özel, "CHP iktidara geldiğinde, ne köprü, ne tünel ne otoban ne yıkması... Yenilerini yapacağız.

    Ama yıkacağımız doğru. Elimizde balyozla. Neyi yıkacağız? O otobanların gişelerini yıkacağız Allah izin verirse.

    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız VİDEO

    "Yıkım töreni yapacağız"

    Tören yapacağız. Yıkım töreni. Bunlar diyor ya, ‘yaptıklarımızı yıkacaklar' Gişeleri yıkacağız. İnat olsun size” diye konuştu.

    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da, durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu çıktı
    3. Sayfa

    İstanbul'da, durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu çıktı

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar
    Ekonomi

    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar

    Görüş Bildir