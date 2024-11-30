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Haber Merkezi

CHP’li 414 belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özgür Özel, belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini belirtti.

Özel, daha sonra 31 Mart Yerel Seçimleri'ne göre belediye başkanlarının yüzde 8,5'lik bir oy artışı yaşadığını iddia etti.

"OY ORTALAMAMIZ YÜZDE 46'YA GELMİŞ DURUMDA"

Özel, CHP'nin seçim günü oy ortalamasının yüzde 38 olduğunu da söyleyerek şu anda ortalamanın yüzde 46'ya çıktığını öne sürdü.

CHP Lideri daha sonra, bugün seçim olması durumunda CHP'nin oy oranının yüzde 46'ya ulaştığını söyledi.

Özgür Özel'in konuyla ilgili sözleri şöyle: