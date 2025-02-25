Türkiye'nin son günlerdeki en büyük sorunu sahte içki ölümleri...

Aylardır gündemi meşgul eden sahte içkiden ölenlerin oranı gün geçtikçe artmaya başladı.

Bir yılda yapılan operasyonlarda 700 ton sahte alkol ele geçirilirken uzmanlar, genellikle merdiven altı satılan bu zehirlere karşı uyarıyor.

134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemde Ankara'da 63, İstanbul'da da 71 kişi, sahte içkiden hayatını kaybetti.

İki ilde yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli ise tutuklandı.

SAHTE ALKOL KONUSUNU KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin takip ettiği konuyu partisinin TBMM grup toplantısında ele almıştı.

Özgür Özel, konuyla ilgili parti içinde bir heyet görevlendirdiklerini ve heyetin hastanede tedavi gören yurttaşların aileleriyle görüştüğünü söyledi.

RAKI HESABI YAPMIŞTI

TBMM kürsüsünden rakı hesabı da yapan Özel, 100 liralık içkinin 62 lirasının vergi olarak alındığını da söylemişti.

TEKRAR GÜNDEMİNE ALDI

Süreç bu şekilde devam ederken Özgür Özel, bugünkü CHP'nin toplantısında da alkol gündemini ilk sıralarına aldı.

"TBMM'DE KOMİSYON KURULMALI"

Ölümlerin artarak devam ettiğini belirten Özel, acilen TBMM'de sahte alkole ilişkin komisyon kurulması gerektiğini belirtti.

"RAKI MESELESİ UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Konuşmalarının gereksiz yerlere çekildiğini de belirten Özel, "Rakı meselesi, alkol meselesi dokunulmaz değildir. Senden, ondan, bundan gizlenilecek bir şey değildir. Utanılacak bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"BEN CANIN HESABINI YAPIYORUM BURADA"

Özgür Özel, rakı konusundaki açıklamalarında şunları söyledi:

Maalesef sahte alkolden ölümler devam ediyor. İstanbul'da 70, Ankara'da 65 kişi, toplam 135 kişi öldü. İki ilde, iki hafta içinde. Bu raporu, bir komisyon kuralım, bu sorunu inceleyelim diye geçen dönem teklif ettik, reddettiler. Yine teklif ettik, yine reddettiler ama örneğin Kartal'da, Kaya'da ölenlerin iki katı öldü burada. Soma faciasında ölenlerin yarısı öldü sadece bir olayda. Geçen sene 500 kişi ölmüştü sahte alkolden. Kurmak istemiyorlar. Niye? Siyasi sebeplerle. Niye? Kurduğunda biliyor ki gittiğimiz hastanelerde yatanlar ya da ölenlerin yakınları, niye içti dediğimizde yüzde 80 parasızlıktan, alkolün pahalılığından diyor. Ben çıkıp bunu araştıralım diyorum. Burada 100 liralık içkinin 62 lirası vergi diyorum. Kesiyor onu, grup toplantısında oynatıyor. Bakın diyor, rakı hesabı yapıyor grupta diyor. Canın hesabını yapıyorum ben burada. Bu insanlardan aldığın fahiş vergiler, hayat tercihi vergileri ve yaptığın bu vergilerin tamamının ideolojik olması ayıptır. Ne içki içen suçludur ne de sen onu yargılayacak makamdasın. Bunların hepsinin hesabını sen vereceksin.