Özgür Özel'den Saraybosna’da ‘Sonsuz Ateş Anıtı’na ziyaret CHP Lideri Özgür Özel, Saraybosna’da II. Dünya Savaşı’nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtına çiçek bırakarak dua etti.

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ANKA

13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'dan devralan CHP Lideri Özgür Özel, başkanlığı sonrası yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor.

CHP Lideri Özel'in bugünkü durağı ise Bosna Hersek...

Özel'e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Gökçe Gökçen'le birlikte CHP'li vekiller eşlik etti.

Sonsuz Ateş Anıt'ı...

Ziyaret kapsamında Özgür Özel ve CHP'li kurmaylar, Saraybosna’da; Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle düzenlenen törenler çerçevesinde Sonsuz Ateş Anıtı’na çelenk koydu.

Ateşe karşı dua okudu

Özel ve beraberindeki heyet törende hayatını kaybedenler için ateş karşısında dua ettiler.

Becirovic ile sohbet etti

CHP Lideri Özel, tören sonrası Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Dr. Denis Bećirović ile sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Ülkenizde çok önemli bir görevdesiniz. Siyasi bir akrabanız olarak bu göreve gelmenizden ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra sağlıklı günlerde daha sağlıklı şekilde görüşmeyi diliyorum" dedi.

"Türkiye ve Bosna iki kardeş ülkedir"

Becirovic ise "Türkiye ve Bosna iki kardeş ülkedir" dedi ve Türkiye ve Bosna’nın belediyeleri arasındaki kardeş belediye ilişkilerinin artmasını arzu ettiğini dile getirdi.

"Sizinle en üst düzeyde birlikte olacağız"

Özgür Özel açılamalarının devamında şunları söyledi:

Bosna Hersek’in tanındığı dönemdeki Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, partimizin önceki genel başkanlarından. Onun da selamını getirdim. Önceki genel başkanlarımızın olduğu gibi benim de Bosna Hersek’e ilgim ve iyi ilişkileri sürdürmek için çabam devam edecek. 25 Kasımlarda ve 11 Temmuzlarda sizinle en üst düzeyde birlikte olacağız.

"Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine partimin belediye başkanları hizmet veriyor"

Belediyeler konusuna gelince, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine partimin belediye başkanları hizmet veriyor. Mart ayındaki seçimlerden sonra bunu artırmayı ümit ediyoruz. Bütün belediye başkanlarıma, Bosna Hersek ile olan kardeş belediyecilik ilişkilerini hem sayısal olarak artırmalarını hem nitelik olarak yükseltmelerinin talimatını vereceğim.

Sonsuz Ateş Anıtı

Sonsuz Ateş Anıtı, II. Dünya Savaşı'nda Saraybosna'nın kurtuluşu için asker ve sivil kurbanların anısına 1946 'da yapıldı.

Ferhadiye ve Tito Caddesi'nin birleştiği yerde bulunan bu ateş 1946'dan günümüze kadar hep yanmaktadır.

Şimdiye dek bir kez sarhoş bir genç tarafından gece söndürülmüş ama çevredekiler tarafından hemen yeniden yakılmıştır.