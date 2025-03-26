Özgür Özel, Şehzadebaşı Camii'ni ziyaret etti

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından Saraçhane'de yapılan protesto ve gösterilerde, polise saldırı ve provakasyonlar konuşulmaya devam ediyor.

Protestolar sırasında, bir grup provokasyoncu ise Şehzadebaşı Camii haziresindeki tarihi mezarları hedef alarak yüzlerce yıllık mezar taşlarını kırdı.

PROTESTOCU SALDIRGANLARA BÜYÜK TEPKİ

Parçalanan mezar taşlarının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Protestocuların bu saygısız eylemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer tarafından lanetlendi.

"AYLARDIR TERÖR SORUŞTURMASI KONUŞULUYORDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadebaşı Camii ve Tarihi Haziresini ziyaret etti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Özel, cami haziresi içerisindeki kabirleri de ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Hepimiz biliyoruz ki Ekrem Başkan'ı akşam diplomasını iptal edip, sabaha karşı gözaltına alanlar ona açtıkları davalar sonucunda Saraçhane'ye, milletin seçip yolladığı kişi yerine kendi atadıklarını yollamaya niyetliydiler. Aylardır terör soruşturması ve kayyum ataması konuşuluyordu.



Bir hafta boyunca da tutuklama, gözaltı işlemleriyle birlikte iktidara yakın medya sürekli kayyım haberleriyle, kayyum beklentisini yükselten bir çaba içindeydi. Bizim güveneceğimiz, sırtımızı dayayacağımız bir tek güç vardı. O da İstanbul'un iradesinin kendisi. O iradeye çağrı yaptık. O irade geldi ve seçtikleri gözaltındayken, iradelerini Saraçhane meydanına taşıdılar.



Biz bu çağrıyı yaptığımızda, hatta yapmadan önce hazırlıklarımız varken, valilik beş gün süreli toplanma, yürüyüş, miting, eylem yasağı getirdi. Hatta bunu bizim kapalı toplantılarımıza dahi getirdi. Haliç Kongre Merkezi'nde cumartesi günü yapılacak toplantıyı bile yasakladılar. Biz bu yasaklara karşı milletimizi çağırdık. Hep birlikte izlediniz. İlk gece 150 bin kişiydik.



Rakam arttı, arttı. Pazar akşamı 1 milyon 300 bine yakın bir kalabalığa, gözün almadığı yerden bile 'drone' görüntüleriyle hepimiz tanık olduk. Meydan ve meydana çıkan tüm yollar yasaklı olmasına rağmen tarihi yarımadanın köprüleri kaldırılmış, geçişler yasaklanmış, trafik kesilmiş, yaya geçişleri kapatılmış olmasına rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdiler.



Bir demokrasi devrimini gerçekleştirdiler. Türkiye'de 15 buçuk milyon kişi sandıklara gidip, Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı adayı yaparken, İstanbul'da da 1 buçuk milyona yakın insan geldi ve tarihi yarımadayı doldurdu.

"İKİ MEZAR TAŞI DEVRİLMİŞ, ERTESİ SABAH ONARILMIŞ"

Yıkılan mezar taşının onarıldığını belirten Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

Şimdi, 'Sen Mimar Sinan'ın bu erken dönem eserinin bahçesinde bulunan hazireyi, oradaki mezarları tahrip ettirdin. Ey Özgür Özel, bunu nasıl yaparsın? Bir gün gelir senin de mezarını kazarlar, senin de mezarını yıkarlar' diyor. Biraz önce Ekrem Başkan'ın talimatıyla bu işi İBB Miras adıyla yapan arkadaşlar, hem bilgi verdiler, hem ne olduğunu gösterdiler.



Gösterdikleri şu, polis hızla biber gazı sıkarak kovalamaya başlayınca gençleri, oradan bunun üstüne atlayıp kaçanlar olmuş, belli sayıda. İki mezar taşı devrilmiş, bu iki mezar ertesi sabah Vali gelmeden onarılmış. Şahit sizsiniz. O da gelmiş benim gördüğümü görmüş. 'Bu iki mezar taşı düştü efendim, biz bunları şu yöntemle kaldırdık' demişler. O da 'Peki' demiş gitmiş. Ben de geldim gördüm, sizi de gördünüz. O dediği hazire bu.



Burada bakın dünya kadar mezar taşı ayakta, en kıyıda, yukarıdan atlanırken üstüne düşülecek yerde şu boyda iki mezar taşı devrilmiş, geri kaldırılmış. Arkadaş diyor ki 'Buranın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var. Bununla ilgili İBB Miras olarak görev talebimiz var. Burada duran bu taşların her birinin onarılması, her birinin sağlamlaştırılması, güzelleştirilmesi lazım. Bıraksınlar kapsamlı restorasyon yapalım. Yetki Kültür Bakanlığı da, vermiyor.

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"BENİM MEZARIMIN OLACAĞI YER BELLİ"

Mezar taşının yıkılması hakkında konuşulanları yanıtlayan Özel, ifadeleri kullandı: