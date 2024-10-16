Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
AA

Siyasette hareketli süreç devam ediyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.

BAKANLIK İZİN VERDİ

Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.

21 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.

ÖNCE DEM PARTİ ZİYARET EDECEK

Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek.

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, bugün Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ı da ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor