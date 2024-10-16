Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek

AA
Siyasette hareketli süreç devam ediyor...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.
BAKANLIK İZİN VERDİ
Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.
21 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK
Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.
ÖNCE DEM PARTİ ZİYARET EDECEK
Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek.
DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, bugün Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ı da ziyaret etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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