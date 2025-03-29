Özgür Özel şikayetlerine devam ediyor: Şimdi de Almanlara konuştu

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Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk olayını konuşuyor...

Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKAYET İÇİN SIRAYA GİRDİLER

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi.

Yerli ve milli olmadıkları bir kez daha ortaya çıkan CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, ardı ardına dünya medyasına demeçler verdi.

ABD, İNGİLTERE, ŞİMDİ DE ALMANYA

İlk olarak CNN International'a konuşan Özel, ardından BBC'ye verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğin söylemişti.

Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının derhal serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasını isteyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan kaçar mı?" ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki protestolar ve yoğun tempoya dair Özel, şunları ifade etti:

Bir fiziki yorgunluk var ama meseleye olan inancımızdan dolayı kendimi son derece zinde ve motive hissediyorum. Arkadaşlarım, belediye başkanlarım, Cumhurbaşkanı adayım cezaevindeyken yılgınlığa kapılmak mümkün değil. Daha yeni başlıyoruz.

BATI'NIN TEPKİSİ HAKKINDA

Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:

İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız.

BOYKOT GİRİŞİMİ

Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu: