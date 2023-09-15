Özgür Özel: Şimdilik istifa etmiyorum CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün adaylığını ilan edecek. Adaylığını açıkladıktan sonra istifa etmeyeceğini duyuran Özel, "Kurultay tarihi için 5 Kasım uygundur" dedi.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi üzerine karşısına Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı söylendi.

Ancak İmamoğlu değişimi sadece sözlerle ifade ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise adaylığını koymaya karar verdi.

Özgür Özel'in adaylığı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu ise "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek.

Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabii dedik." dedi.

Bu sözlerin ardından konuşan Özgür Özel ise bugün saat 14 sularında adaylığını açıklayacağını söyledi.

Kurultay tarihini açıkladı

Halk TV'de Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kurultay tarihini de resmi olarak açıklayarak "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

"İstifa etmeyeceğim" dedi

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.