Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması, CHP'deki belirsiz süreci büyütüyor..

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edilirken, bir yandan kurultaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrılarından ise vazgeçmiyor..

Özel’in sokak çağrısı nedeniyle sokaklar karışırken, güvenlik güçlerine saldıran eylemciler gözaltına alındı, çok sayıda polis de yaralandı.

Saraçhane'de kameraların karşısına geçen Özel, sokak çağrısını yineledi.

"Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız.." diyen Özel, 81 ilde sokaklarda olacaklarını söyledi.

"YASAK FİİLİN YOK HÜKMÜNDEDİR, UYMAYACAĞIZ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ülke olarak dört gün önce İstanbul Valiliği beş gün süreyle toplanmayı gösteriyi eylemi yasakladı. Bu yasak fiilen yok hükmündedir. Bu yasağın üstüne üç gece önce polisin rakamıyla 80 Bin bizim rakamlarımızda 200 Bine yakın. Dün akşam drone görüntüleriyle meydanı gören yerlerde 550 Bin meydanı gören ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar daha.



Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan, çok çok çok kötülük olursa Taksim.



Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız..

"81 İLDE SOKAKLARDAYIZ, DURMAYACAĞIZ"

Bugün biz can yakmadan polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan durmadan 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız.



Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de olmayacağız.

"KORKMUYORUZ"