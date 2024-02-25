Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde, Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti.

Çeşitli temaslarda bulunan Özel daha sonra Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Özel'in bu göreve gelmesinin ardından CHP 12 yıllık bir aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi: Siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak

Özel, göreve seçilmesine ilişkin, “Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere, Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum. Bu görevi 2022 yılından bu yana partimiz adına sürdüren Sayın Ünal Çeviköz'e de katkıları için teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

PKK'nın Suriye uzantısını 'İstişari Üye' yaptılar

Öte yandan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD, tarihler 2015'i gösterdiğinde sosyal demokrat partilerin ortak olduğu ülkelerarası organizasyon Sosyalist Enternasyonal'e katılmıştı.

Daha sonra ise tarihler 2020'ye geldiğinde PYD bu kez de Sosyalist Enternasyonal’in “İstişari Üyesi” oldu.