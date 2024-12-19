Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Fas’a gidiyor

ANKA

6 ay aralıklarla yapılan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı Fas'ta yapılacak.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, toplantıya katılmak üzere Fas’a gidecek.

KURMAYLARI EŞLİK EDECEK

CHP’ Lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Özel, 21 Aralık’ta konsey toplantısında katılımcılara hitap edecek. Özel’in burada Filistin’de barış mesajını yenilemesi ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin konuşması bekleniyor.

CHP Lideri Özel’in toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.