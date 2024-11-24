Özgür Özel: Sünnilerin ihtiyaçları karşılanırken Aleviler ayrımcılık yaşıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç'un da katıldığı programda konuşan Özel, Alevi vatandaşlarla Sünni vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

Sünni vatandaşların cami ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Özel, aynı durumun Alevi vatandaşlar açısından yaşanmadığını iddia etti.

"SÜNNİLERİN CAMİ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Özel, "Sünnilerin cami ihtiyaçları karşılanıyor. Her yere yeteri kadar cami yapılıyor. Personeli, imamı, müezzini devlet memuru olarak görev yapıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor ama aynı vergiyi veren (Aleviler) hizmet almaya geldiği zaman orada bir ayrımcılıkla karşılaşıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Özel, daha sonra cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmasına tepki gösterdi.

"EŞİT ŞARTLAR SUNMAK YERİNE ALEVİLERİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA BAĞLAYALIM DİYOR"

Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: