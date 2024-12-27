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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalif grupların ilerleyişi ile sona erdi.

Esad'ın ailesi ile Rusya'ya sığınmacı olarak kaçmasının ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Bu yeni dönemde de Türkiye'nin bölgedeki hakimiyeti arttı.

Yaşanan iç savaş sürecinde Suriyeli vatandaşlara da yardımcı olan Türkiye, şimdi ise geri dönüşleri organize ediyor.

Daha önce Suriye'de olanlara ilişkin "Esad'la görüşülmesi çağrısı" yapan Özgür Özel, bu defa Suriye'deki yeni sürece dair konuştu.

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"CHP HEP HAKLIYDI"

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönecek şekilde doğru planın uygulanması gerektiğini söyleyen Özel, Suriye'de yıllardır süren sürece dair ise CHP'nin her daim haklı olduğunu söyledi.

"Suriye çok önemli bir gündem" diyen Özgür Özel açıklamasının devamında ise şöyle dedi:

"BİRİLERİ BU TABLODAN KENDİLERİNİN HAKLI ÇIKTIĞINI İDDİA EDİYOR"

Suriye meselesinde 13 yıl önce CHP'nin yapmış olduğu tüm uyarılara ve 13 yıl boyunca her gün haklı çıkmasına rağmen birileri 13 yılın sonunda ortaya çıkan tablodan kendilerinin haklı CHP'nin haksız çıktığını iddia ediyor.

MİTİNG İÇİN ÇAĞRI DA YAPTI

Özel devam eden konuşmasında da yarın düzenlenecek olan asgari ücret mitingine de değindi.

Komisyon toplantıları başlamadan önce asgari ücretin en az 30 olmasını isteyen ve "30 yoksa biz bu işte yokuz" dyen Özel, yarın düzenlenecek mitingi de, "Yarın saat 13:00'te Tandoğan'da asgari ücreti protesto edeceğiz. Birlikte olmaya davet ediyorum. Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunuruz. Emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz." sözleriyle duyurdu.