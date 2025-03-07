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Haber Merkezi

Son günlerde Esad rejiminin kalıntıları Ramazan ayını kana bulamaya başladı. Bu kapsamda Lazkiye ve Hama'da geçiş hükümeti güvenlik güçlerine saldıran Esad militanları ile çatışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Burada gündemdeki birçok konu hakkında konuşan ve sorulara cevap veren Özel, Suriye'de yaşananlara da değindi.

"ALEVİLERE SALDIRIYORLAR, ENDİŞELİYİZ"

Özgür Özel de bu konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken Alevilere saldırılar düzenlendiğini ve bunu endişe ile takip ettiğini söyledi.

Özel şöyle konuştu:

"Benim Suriye hayalim şu, Suriye’de Kürtleri, Türkleri, Sünnileri Dürzileri Alevileri de…

Ki son günlerde Alevilere karşı yönelik saldırıları dikkatle ve endişe ile takip ediyoruz.

Tüm yapıları kapsayan önce bir geçiş hükümeti kurulmalı, hızla bir anayasa yapılmalı ve o anayasa altında tüm etnik toplulukların güvence altına alınması ve demokratik seçimlerle Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunduğu demokratik suriye inşa edilmesi lazım. Suriye sorunu böyle çözülmeli."