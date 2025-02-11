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Haber Merkezi

Dikkatler her yıl onlarca cana mal olan sahte içkiye çevrildi...

Son zamanlarda sahte içkiden ölenlerin oranı artmaya başladı.

Bir yılda yapılan operasyonlarda 700 ton sahte alkol ele geçirilirken uzmanlar, genellikle merdiven altı satılan bu zehirlere karşı uyarıyor.

109 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemde Ankara'da 38, İstanbul'da da 71 kişi, sahte içkiden hayatını kaybetti.

İki ilde yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklanırken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAHTE ALKOL HAKKINDA KONUŞTU

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında ele aldı.

Özgür Özel, konuyla ilgili parti içinde bir heyet görevlendirdiklerini ve heyetin hastanede tedavi gören yurttaşların aileleriyle görüştüğünü söyledi.

"TBMM'DE KOMİSYON KURULMALI"

Daha önce bu konuyla ilgili komisyon kurulmasını önerdiklerini anlatan Özgür Özel, bu taleplerin reddedildiğini söyleyerek, "Bu konunun araştırılmasını istememenin hiçbir izahı yok." dedi.

"BU VERGİ İDEOLOJİK VERGİDİR"

CHP Lideri, içki fiyatlarındaki artışa da değinirken 100 liralık içkinin 62 lirasının vergi olarak alındığını söyledi.

Özel, "Bu vergi ideolojik vergidir. Bu vergi, 'yaşam şekli tercihi vergisidir'. Bu vergi içki içeni öldürmeyi göze alarak koyulan vergidir. Meseleye ideolojik yaklaştıkları için hırsla, kinle vergi alıyorlar. Kimsenin yaşam şekline karışmayacaklarını söylemişlerdi. 2006'dan beri 55 kat artırdılar." diye konuştu.