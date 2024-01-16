Türkiye, şehitlerine ağlıyor...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerimiz şehit oldu.
Meclis terör gündemiyle toplandı
Meclis, 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Bakanlar bilgilendirmede bulundu
Genel Kurul’da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Meclis'te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında terörle net bir şekilde mücadele mesajı verirken "Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise sınır ötesinde terör devleti kurulmasına asla izin verilmeyeceğini yineledi.
Detay dikkat çekti
Yoğun katılımla gerçekleşen özel oturumda bir detay ise gözlerden kaçmadı.
Özgür Özel uyukladı
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hakan Fidan konuşurken gözlerinin kapalı olduğu görüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kullanıcılar, Özgür Özel'in kritik oturumda uyuyup uyumadığını merak etti.
Kameralara yansıdı
Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar ise kameralara yansıdı.
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