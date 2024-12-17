Haber Merkezi

Türkiye'nin Suriye'de son yaşanan gelişmelerden sonra bölgedeki hakimiyeti arttı.

Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetinin artmasını ise Amerika'da yeniden başkan seçilen Donald Trump da değerlendirdi.

Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olduğunu söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi.

"ERDOĞAN ÇOK AKILLI BİR ADAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlara ve liderliğine dikkati çeken Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri, Erdoğan’ın çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Erdoğan çok akıllı bir adam.

"ERDOĞAN ÇOK ÇETİN BİR LİDER"

Trump, konuşmasında Suriye’deki belirsizlikler konusunda Türkiye’nin kilit ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor.



Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye’nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEĞERLENDİRME GELDİ

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği övgü dolu sözler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi.

Trump'ın sözleri için "utandığını" söyleyen Özel şu ifadelere yer verdi:

"BU MEKTUBUN ANAHTAR KELİMESİ ERDOĞAN'IN AKILLI DAVRANMASI"