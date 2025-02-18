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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem ön seçim...

CHP içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı.

An itibarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına girdiği ön seçimle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün partisinin grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalar yapan Özel, bir kez daha aslında Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Konuşmasının sonunda söylediği cümlelerle adayının İmamoğlu olduğunu ima eden Özel, şu ifadeleri kullandı;

"BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANINA.."

Sayın Erdoğan geçen sefer 5 ay önce darbeyi haber verenler, 'darbe geliyor' diyenler sana anlatsın. O günler ve bugünler birbirine nasıl benziyor. Bugün sistematik bir şekilde kurduğunuz darbe ittifakını görmüyor değiliz.



O darbe ittifakı, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmek isteyenlere karşı dimdik ayaktayız. Partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber iktidarı alacağız. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye de teslim olmadık, olmayacağız.