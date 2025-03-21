Özgür Özel'den İngiliz Reuters'a Türkiye şikayeti

REUTERS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları içeren iki farklı dosya kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ile birlikte yakalanan 87 kişi gözaltına alındı.

Yaşananların ardından Saraçhane'deki belediye binasına gelen ve sokağa çıkma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreç hakkında yabancı basına röportaj verdi.

GEZİ OLAYLARINDA PROVOKTİF YAYIN YAPAN REUTERS'A SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Gezi olayları sırasında Türkiye'den canlı yayın yapan ve provokatif manşetleriyle öne çıkan İngiltere merkezli Reuters'a konuşan Özel, İmamoğlu'nun muğlak cumhurbaşkanlığı adaylığına da değindi.

"TUTUKLANSA DA TEK ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının sebebi olarak, hükümetin İstanbul yönetimini muhalefetten almak olduğunu öne sürdü.

Saraçhane’deki belediye binasında süreci takip eden Özel, küçük bir odada uyuduğunu belirterek, “Sonuna kadar bu adaylığı destekleyeceğiz. Ekrem İmamoğlu tutuklansa da bizim tek adayımızdır” ifadelerini kullandı.

DİPLOMA İPTALİNDEKİ TESPİT EDİLEN USÜLSÜZLÜĞÜ AÇIKLAMAKTAN KAÇINDI

Gözaltı sürecinin CHP’yi kararlarından döndüremeyeceğini vurgulayan Özel, “Şu an Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü kısıtlanmış durumda, gözaltında. Ama bu, Pazar günü kuracağımız sandıkta aday olmasını değiştirmez. O bizim adayımızdır” dedi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün önce İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesine de değinen Özel, tespit edilen usülsüzlüklerden bahsetmeden bu kararın adaylığını engelleme çabası olduğunu savundu.

"KAYYUM ATANIRSA DİRENECEĞİZ"

Özel, soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun tutuklanması halinde yerine hükümet tarafından bir kayyum atanabileceğini, ancak buna karşı en güçlü demokratik tepkiyi göstereceklerini söyledi. “Sokak sokak, meydan meydan en güçlü tepkiyi vermeye hazırız” diyen Özel, İBB'ye kayyum atanması durumunda ise direneceklerini söyledi.

"YEDEK PLANLARIMIZ DA VAR"

Röportajın başında İmamoğlu'nun adaylığını desteklediklerini ve tek adaylarının İmamoğlu olduklarını açıklayan Özgür Özel, kendiyle çelişen ifadeler kullandı.

Özel, olası bir yasak durumunda farklı seçenekleri olduğunu belirterek, “Plan B, Plan C’miz var. Ama kim aday olursa olsun, Erdoğan’ı kesinlikle yeneceğiz” dedi.