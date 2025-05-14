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Haber Merkezi

Siyasi polemiklere bir de gazeteci-siyasetçi polemiği eklendi.

Medya ile siyaset arasındaki bu yeni kavgada taraflar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cüneyt Özdemir.

Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin anma töreni dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe ve sonrasındaki bir dizi etkinliğe katıldı.

Buradaki konuşmalarında Özel, isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir'i hedef aldı.

Özel, "Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da." dedi.

Kamuoyunda geniş yer bulan bu çıkışa cevap gecikmedi.

"KARŞIMA ÇIKSAYDIN BÖYLE UCUZ LAF SOKMAYA TENEZZÜL ETMEZDİN"

X hesabından bir paylaşım yapan Özdemir, Özel'in yayınlarına katılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!

"BEN GAZETECİLİĞE DEVAM EDERKEN SEN ECZACILIĞA DÖNERSİN"

Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım.

Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza?

Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…"