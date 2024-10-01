Özgür Özel ve Devlet Bahçeli, Meclis Genel Kurulu'nda tokalaştı CHP Lideri Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

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Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyasi parti genel başkanları da Meclis Genel Kurulu'nda hazır bulundu.

O isimlerden ikisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'ydi.

BAHÇELİ'NİN YANINA GİTTİ: BİR SÜRE SOHBET ETTİLER

Özgür Özel, MHP Grubu'na da tokalaşmak için gitti.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Özel, Bahçeli ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı.