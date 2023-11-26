Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu açılış törenine katıldı! Ecevit şapkası dikkat çekti... CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha birlikte hareket ederek Sarıyer’de açılış törenine katıldı. İkili bir kez daha Ecevit kasketi tercih ettiği görüldü.

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CHP, yeni döneme adapte olmaya çalışıyor.

Yaklaşık 14 yıl sonra gelen genel başkanlık değişiminin ardından yönetim sahaya inerek partililerle bir araya geliyor.

Partinin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'e ise bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik ediyor.

İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ediyor

İkili birlikte deprem bölgesine gidiyor, açılış törenlerine de katılıyor...

İmamoğlu'nun desteğinin nedeni ise artık biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı safta yer alan İmamoğlu, Özel'in göreve gelmesi için tüm imkanları seferber etti.

Öyle ki bu süreçte İBB'nin kaynakları delegelere akıtıldı...

Hal böyle olunca Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde hareket etmeye başladı. Hakkında ise "Kukla Genel Başkan" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

'Eş başkan'

Bunun üzerine partiye ilişkin, HEDEP gibi 'eş başkanlık' süreci olacağı yorumları yapıldı.

İmamoğlu'nun Özel'in yanından ayrılmaması yapılan yorumları ise doğrular nitelikte.

Yine Ecevit kasketi...

Öte yandan İmamoğlu ile Özel'in bugünkü adresi de Sarıyer oldu. Burada, Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılışı yapıldı.

Ardından ikili fidanlığı gezerek vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaretlerde ise dikkatlerden kaçmayan bir detay bulunuyor.

CHP'nin Karaoğlan'ı olma çabası

Osmaniye ziyaretinde olduğu gibi bugün de Ecevit şapkası takan İmamoğlu ve Özel'in, Ecevit'e öykünme çabası sık sık gündeme geliyor.

Kılıçdaroğlu ile başlayan kasket takma adeti, Özel ile de devam ediyor. Bu durum ise partinin 'Karaoğlan' bulma çabasına yorumlanıyor.