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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir araya geldi.