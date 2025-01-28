Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü

ANKA
Belediyelerindeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemde olan CHP'de hareketli anlar yaşanıyor..
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.
CHP'nin planının son aşamasını ise Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi oluşturması bekleniyor..
YOL HARİTASINI AÇIKLAMADAN ÖNCE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara’da bulunan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ
Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
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