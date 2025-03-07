Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

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Her ramazan ayında olduğu gibi İstanbul Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif ile şerefleniyor.

Bu kapsamda Ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU BİRLİKTE ZİYARET ETTİ

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde tören düzenlenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hırka ziyaretindeydi.

İkili, Ramazan'ın ilk cumasını birlikte bu camide kılarak Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Konuya ilişkin açıklama CHP'nin resmi X hesabından yapıldı.

Yapılan paylaşımda ziyarete ilişki görüntüler de eklendi. paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Hırka-i Şerif Camii’nde sergilenen, Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif’i ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.