Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu özel uçakla Hatay'a gitti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelmesinin ardından Hatay'a giderek ziyaret gerçekleştirdi. Özel'e, kurultay sürecinde gölgesinde kaldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

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CHP'de geçtiğimiz hafta yeni bir dönem başladı.

13 yıl sonra genel başkan değişti ve göreve Özgür Özel geldi.

Özel, genel başkan sıfatıyla ziyaretler gerçekleştirmek için harekete geçti.

Bugün de durak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay oldu. Ancak Özel, ziyareti yalnız gerçekleştirmedi.

Özel uçakla Hatay ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bölgeye gitti. Ziyarette ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İki isim Hatay'a giderken özel uçak tercih etti. CHP cephesinden sık sık, iktidara gelmeleri halinde devletin özel uçaklarını satacaklarına dair açıklamalar yapılıyordu.

Bunun üzerine deprem bölgesine giderken özel jete atlamaları tepki çekti.

İmamoğlu-Özel yakınlığı

Bir diğer ayrıntı ise İmamoğlu'nun Özel'e eşlik etmesi. Peki iki isim neden sık sık bir arada şöyle bir hatırlayalım...

Genel seçim sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için değişim fitilini ateşleyen ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Baba-oğul mesajı verseler de arka plandaki anlaşmazlıklar sık sık basına yansıdı. Öyle ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı Özel'e destek verdi.

'Kukla Genel Başkan'

Bu süreçte delegelere İBB'nin kaynaklarını akıtan İmamoğlu'nun, iPhone 15 dahi hediye ettiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun büyük bir desteği ile göreve gelen Özgür Özel için, "Kukla Genel Başkan" ifadeleri dahi kullanılmaya başlandı.

PM'de de İmamoğlu'nun gölgesinde kaldı

Bunun bir diğer nedeni de İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) listesinde de etkinliğini ortaya koyamaması.

Özel'in 60 kişilik PM listesinde, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan çok sayıda isim yer aldı.

İmamoğlu kontenjanından yararlanan Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç ve Özgür Karabart'ın aralarında bulunduğu 20 isim listeye dahil oldu.