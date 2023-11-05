Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeler değişim dedi.
CHP'de değişimciler ile genel merkez arasındaki çekişmenin yaşandığı olağan kurultay sonuçlandı.
1366 delege değişim tartışmalarına son noktayı koymak sandık başına gitti.
4 adaydan 2'sinin çekilmesiyle başkanlık yarışı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçti.
İlk turda seçim bitmedi
Kıran kırana geçen ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
İlk turda değişimcilerin adayı Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.
Özel Özel yeni genel başkan seçildi
İkinci turda 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.
Klarnetçi yeniden gündem oldu
Kurultayın ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir organizasyonda klarnet çalan vatandaş tekrar gündeme oturdu.
Klarnetçinin Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel benzerliği geçmiş zamanda sosyal medyada gündem olmuştu.
Yorumlar dikkat çekti
Değişimcilerin kurultayı kazanmasının ardından viral olan videoya yapılan yorumlar ise viral oldu.
"Kazandıktan sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu"
Videoya yorum yapan vatandaşlar "Kazandıktan sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun son durumu" gibi yorumlarda bulundu.
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