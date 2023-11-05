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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na benzeyen klarnetçi tekrar gündem oldu

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na benzeyen klarnetçi tekrar gündem oldu CHP'de değişimcilerin kazandığı seçim sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken klarnetçi tekrar gündem oldu. Vatandaşlar "Kazandıktan sonra Özel ve İmamoğlu" gibi yorumlarda bulundu.