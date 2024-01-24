Yerel seçim öncesi partilerde hareketlilik yaşanıyor.
İttifak ve aday görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.
Zaman daralırken gözler, genel seçimde büyük bir hezimete uğrayan muhalefete çevrildi.
CHP yeni arayışlara girdi
6'lı masanın dağılmasının ardından CHP, yeni ittifak arayışlarına girdi.
Yönünü 'sola' çevirdi
Özellikle genel seçimlerde sağ görüşlü partilerle yapılan ittifakların ardından CHP, bu kez yönünü sola çevirdi.
DEM Parti ile devam eden görüşmelere bir yenisi daha eklendi.
TİP'ten CHP'ye ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede TİP Genel Başkanı Baş'a, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil eşlik etti.
Görüşme 1 saat sürdü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel tarafından karşılanan Baş ve Kadıgil, CHP Genel Başkanı Özel ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Yerel seçimlerde iş birliği
Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılmazken zirvenin en önemli gündem maddesi yerel seçimler oldu.
CHP Genel Başkanı Özel, seçim sürecinde TİP ile yapabilecekleri iş birliklerini Baş'a teklif etti.
Baş ve Kadıgil'i, binadan yine Deniz Yücel uğurladı.
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