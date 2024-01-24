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Özgür Özel ve Erkan Baş bir araya geldi: İş birliği görüşüldü

Özgür Özel ve Erkan Baş bir araya geldi: İş birliği görüşüldü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi. Görüşmede iki parti arasında yerel seçimlerde iş birliğinin ele alındığı belirtildi.