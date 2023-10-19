Özgür Özel: Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45, biz öndeyiz Ankara’da CHP muhabirleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "CHP milletvekili grubunda yüzde 55'e 45; biz öndeyiz. Milletvekili grubunda çoğunluk değişimden yana" vurgusu yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi tek kurultay yaklaşan kurultay...

CHP'de 'değişim' çağrıları gölgesinde 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan kurultaya hazırlanırken, adaylar arasında da çekişme sürüyor.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi.

WhatsApp konuşmalarını yorumladı

Özgür Özel toplantıda, TBMM Genel Kurulu'nda tezkere görüşmeleri sürerken; bir grup milletvekilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplaması ve bu durum sonrası ortaya dökülen WhatsApp konuşmalarını yorumladı.

"Bir kurmay aklının kalmadığının göstergesi"

Özel, yaşananlar için "Onlar açısından beklenmedik şeyler oluyor. Genel Başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığının bir göstergesi" değerlendirmesi yaptı.

"Rahatsız edici bir durum"

Özgür Özel, yaşananlar için şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkan haberdar olmadığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu iletmiş. Birkaç arkadaşımız ellerinde imza kâğıdı Genel Kurul önünde imza topluyorlar. Böyle bir şey parti geleneklerinde yok. CHP içi rekabetin Genel Kurula taşınması kadar rahatsız edici bir durum olamaz. Biz bunu hırslarına yenik düşmesine veriyoruz. Onlar açısından beklenmedik şeyler oluyor. Genel Başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığının bir göstergesi. Aklına esenin aklına geleni yaptığı bir durum.

"Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45, biz öndeyiz"