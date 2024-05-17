Özgür Özel'den Arapça tabela tartışmalarıyla ilgili açıklama Arapça tabela tartışmalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Burada belediye başkanı nasıl itfaiye kullanmıyorsa yangın çıktığında nasıl belediye başkanı su patladığında gidip de vanayı kapatmıyorsa onu sökmek sizin işiniz değil" dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyeler, ilk iş olarak Arapça tabelalara yöneldi..

Birçok ilde gerçekleşen Arapça tabela sökümüne ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama daha geldi.

Arapça tabelaları savunmadığını ancak bunun kanuna aykırı olduğunu belirten Özel, "Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil." dedi.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Özel, bir de örnek verdi.

"Belediye başkanı yangın çıktığında itfaiye kullanmıyorsa, tabelayı da sökemez"

Özel, "Burada belediye başkanı nasıl itfaiye kullanmıyorsa yangın çıktığında nasıl belediye başkanı su patladığında gidip de vanayı kapatmıyorsa onu sökmek sizin işiniz değil. Düzenlemeye uygun talimat vermek işiniz." dedi.

"İngilizce ve Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor"

CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Bu konudaki leyhte aleyhte bütün beyanlarımı büyük bir özgüvenle tekrar ederim. Benim dediğim şu: 'Arkadaşlar, televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil.



Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor. Bununla ilgili bir yasal düzenleme var. 'Tabelalar Türkçe olacak, yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez.' Bu olsa büyük oranda bir regülasyon gelir.

"İşiniz düzenlemeye uygun talimat vermek"