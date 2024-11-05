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Asgari ücret şu anda net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete ise aralık ayının sonunda karar verilecek.

Aralık ayında asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu belirleyecek.

7 milyon çalışanı ve etkilediği alan bakımından tüm Türkiye'yi kapsayan bu oran için görüş ve öneriler gelmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Burada gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Özel, aralık ayında görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret hakkında da yorumlarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 80 ZAM YAPILMALI"

Daha önce de "30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez." olduğunu belirten Özel, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini tekrar savunan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Hepinizin, her işçiden daha evladının sütü alınmadan maaştan sendika aidatı kesenlere eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa ki hak eden zam gerçek zam yani asgari ücretlinin yaşadığı tüketim, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır.

"ASGARİ ÜCRETTE SON FİYAT 30 BİN LİRA"

Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. Ve buradan seslenelim ki; asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30. '30 yoksa biz bu işte yokuz' diyebiliyorsanız biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi.