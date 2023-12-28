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Milyonların beklediği haber açıklandı...

Dün akşam saatlerinde, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlendi.

Kamuoyuyla paylaşılan asgari ücrete yüzde 49'luk bir zam yapıldı. Böylelikle yeni ücret 17 bin 2 TL oldu.

Konuya ilişkin muhalif kesimlerden açıklama gelirken CHP Lideri Özgür Özel de ilk yorumda bulundu.

"En az 3 ayda bir güncellenmeli"

Sosyal Demokrasi Derneği'ni ziyaretimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığıyla ilgilenmemiz lazım. Kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon, hayat pahalılığı ne olacak. Bugün belirlenen ücretin yanında mutlaka en az 3 ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir.

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Muhalefetin beklentisi 19 bin 372 TL'ydi

CHP'nin asgari ücrete ilişkin beklentisi ise Ocak-Temmuz 2024 dönemi için en az net 19 bin 372 TL şeklindeydi.

Bu oran ise yaklaşık yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

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