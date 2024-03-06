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Kandil'in "Koşulsuz CHP ile ittifak kurun" talimatı ile hareket eden DEM Parti, kamuoyuna açıklamasa da CHP ile yurt genelinde pazarlıklarını hızlandırdı.

CHP, İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adıyla DEM Parti ile iş birliğine gitti.

Kapalı kapılar arkasında yapılan ittifak gün yüzüne çıkarken, bugün söylenen bir söz ittifakı karıştırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, kent merkezinde vatandaşla buluştu.

"DEM Parti'ye kapımız kapalı"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçildiği takdirde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını söyledi.

Köksal'ın bu ifadesi alanda bulunanlar tarafından büyük alkış topladı.

DEM Parti kızdı

Gündem olan açıklamalar ise DEM Parti'yi kızdırdı.

Apar topar düzeltti

Uşak'ta konuşan Özgür Özel, apar topar Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalıştı.

"Sürçülisan oldu"

CHP lideri Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için "Sürçülisan oldu" dedi.

"Kapımız tüm partilere açıktır"

Özgür Özel, DEM Parti'nin kızdığı sözlerle ilgili şunları söyledi:

Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” dedi.