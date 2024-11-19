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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Özgür Özel, "CHP camileri ahıra çevirdi" iddiaları ve teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında da konuştu.

"CHP ne camileri ahır yaptı ne de kapattı." diyen Özel'in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"GAZİ MUSTAFA KEMAL BAŞTA OLMAK ÜZERE BU ÜLKEYİ KURANLAR OLMASAYDI, CAMİLERDE EZAN OKUNMUYOR OLURDU"

Eğer o anayasayı yapanlar, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu ülkeyi kuranlar olmasaydı o camilerde o ezanlar okunmuyor olurdu.

"CHP CAMİ FALAN KAPATMADI"

CHP ne ahır yaptı ne cami kapattı. Köyde cemaat yokken cepheye, camileri, ezanı, bayrağı, milleti kurtarmak için giden cephaneler akşam ıslanmasın, cephede tutukluluk yapmasın diye camide barındırılan, köyde cemaat yok, hepsi cephede çarpışırken o camideki barındırılan mühimmata "Camileri ahır yaptılar" diyen, o mühimmatın etrafındaki düşen samanı görüp ahır yaptılar diyen o samanları söyleyen, o samanının üstündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephesine yetiştirilen mermilerin ne kadar kutsal olduğunu görmeyen, bunun üzerinden bu utanç yalanlarını atanlara diyorum ki biz cami falan kapatmadık.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ HAKKINDA

En nihayetinde teğmenler. Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez üçünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O 3 kadının birinci olmasını hazmedemediler. İşte bu törende 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye teğmenlere önce bir şey olmadı. Soruşturmalar, haberler, darbeci diyenler... Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri.



Güya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyince 28 Şubat oluyormuş. Mustafa Kemal 10 Kasım'dan beri buramızda, 28 Şubat'ta yok. Bu teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecekti de 'Tsikopis'in askerleriyiz mi diyecekti? Bu mesele 28 Şubat'lık mesele değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur.



Darbe yapılanması çıkarmak kötü bir siyasi hesaptır. Her teğmen rütbesini taktığı gün Genelkurmay başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi bu millete en üst noktada hizmet etmektir. Bordo berelilerin mezuniyet töreninde yeminde unutmuşlar. Bir fırsatçı ordusu var ki, Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor.

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"SAHİP ÇIKTIK, ÇIKACAĞIZ"

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; hepinizin evladı var. Bu çocukları ihraç etmek, okul birincisi kolay mı yetiştirildi? Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra sahip çıkarız.



İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız. Bu arada geçen süre onlara çok şey kaybettirir. Atma, yapma, kula hakkına girme. Girersen günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız.

SALONDA SESLER YÜKSELDİ

Özgür Özel'in teğmenler hakkındaki sözlerinin ardından salonda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.