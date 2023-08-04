Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.. Halk TV canlı yayında "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, kritik seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu.

6’lı masa olarak başlayıp, 7’li koalisyona dönen, HDP’nin desteğiyle oy devşirmeye çalışan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 12’nci yenilgisini aldı.

Seçmenin beklentilerine her zamanki gibi karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu için istifa çağrıları yapılıyor.

Kılıçdaroğlu ise 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim isteyenlere de 'devam' mesajı yollamayı sürdürüyor..

CHP'de ise yaklaşan kurultayda adayların kim olacağı merak konusu..

Genel Başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bana düşen göreve talibim, genel başkansa genel başkan"

"Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

Koltuğa talip olunmaz. Onu hayal eden binlerce kişi olabilir. Onlardan biri olabilirim. Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık.



Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için, orada bana düşen göreve talibim. Genel başkansa genel başkan. Ya da hiçbir görev değilse hiçbir görev.

"Ekrem Bey yerel seçimlerde yeniden İstanbul'da aday olmalı"

Özel, değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde yeniden İstanbul'da aday olması gerektiğini söyledi: