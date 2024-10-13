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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Muğla'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapmak için partililerin ve kameraların karşısına geçen Özel, uzun süredir CHP'nin gündemini meşgul eden Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına da değindi.

İlk olarak erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerini zikrederek şu ifadeleri kullandı;

"ADAY SORUNUMUZ YOK"

Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: Bu bir tuzak, bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok

"PARTİMİZİN ADAYI ASLAN GİBİ BİR CHP'Lİ"