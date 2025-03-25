Özgür Özel'den CNN International’a Türkiye şikayeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere sokak çağrıları yapıp İmamoğlu için protestolara zemin hazırladı.

Sokağa çıkan eylemciler ise zaman zaman polise taş, asit ve balta ile saldırdı.

Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde 123 polis memuru yaralandı, 1133 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Özel bu kez Amerikalı haber kanalı CNN International’a bağlanarak Türkiye'yi şikayet etti.

İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında kanala açıklama yapan Özel şunları söyledi:

"Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var."