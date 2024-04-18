Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapımız açık' ifadelerini kullandığı görüşmeye ilişkin konuşan Özgür Özel, kendi açısından toplantının gündemini hazırlayarak randevu talep edeceklerini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel'in yapacağı görüşme gündemde.

Yüz yüze yapılacak görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama Özel'den geldi.

"Toplantının gündemini oluşturup randevu talep edeceğiz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Randevu isteyeceğiz tabii ki. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Cumartesi günü il başkanlarımız belediye başkanlarımız bir araya gelecek. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup randevu talep edeceğiz.

"Önceki dönem genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım"

Bu görüşme bir nezaket görüşmesi değil bunu bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak yapılacak bir görüşmedir. Kısa bir görüşme için değil uzun ve yapıcı bir sürece gireceğiz. O görüşme için parti için tüm kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın son aşamada görüşlerini alacağım. Çok gecikmez önümüzdeki hafta gibi Sayın Erdoğanın da takvimine göre görüşeceğiz."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusu yöneltildi.

"Kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.