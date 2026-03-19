Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin sözler! AK Parti’den tepki yağıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun verdiği direktifler doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun planlamasının ardından mitingler düzenlemeye başlayan Özgür Özel’in son adresi İstanbul Saraçhane oldu.

Burada kendisini karşılayan partililere seslenen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Özgür Özel, “Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Tarihe; uzun yıllar Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan biri olarak geçebilirdin ama bir darbeye kalkıştın. Israr ettin. Tarihe; bir darbeci olarak, Cumhurbaşkanı olarak değil cunta başkanı olarak geçeceksin.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın oylarıyla seçilerek göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bu sözlere AK Partili siyasetçilerden peş peşe tepkiler yükseldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, “Siyaset duruş gerektirir; ilkesizlikle ve iftirayla yol yürünmez!

Yolsuzluklarınızı, arsızlıklarınızı örtmek için ömrünü vesayetle mücadele ile geçirmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza "darbeci" iftirası atmak, haddi aşan şuur kaybınızın tezahürüdür.

Milli iradeyi "cunta" sanan bu hastalıklı dilinizi reddediyoruz.

Vesayetin her türlüsünü tarihe gömen liderimize yönelik bu seviyesiz ithamlarınız, ancak sizin çaresizliğinizin, çapsızlığınızın belgesi olur.” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise, kukla vurgusu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza haddini aşarak o müfteri dille saldıran zat, sadece ağababalarının elindeki ipleri kesilmesin diye çırpınan aciz bir KUKLADIR!

Her gün yeni bir siyasi ahlaksızlığa imza atan bu KUKLA için nezaket kılıfı arayanlara, bizden sükunet bekleyenlere siyaset meydanını dar ederiz!”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şu ifadelerle Özgür Özel’e tepkisini gösterdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf edilen bu ifadeler, siyasetin değil açık bir çaresizliğin ve seviyesizliğin tezahürüdür.

Liderimiz, sadece bir Cumhurbaşkanı değil; Büyük ve Güçlü Türkiye mücadelesinin öncüsü, millet iradesinin en güçlü temsilcisi bir dava adamıdır.

Hakikatten kopup yalan ve iftiraya sarılanlar, tarihin hiçbir döneminde karşılık bulmamıştır.

Özgür Özel de tıpkı selefi gibi aşağılık bir çıkmazın içerisindedir. Yalan ve iftira siyaseti, eninde sonunda CHP’de örneklerini defalarca gördüğümüz gibi Özel’i de sözlerinin değersizliğiyle baş başa bırakacaktır.”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Özgür Özel’in bu çirkin sözlerine sessiz kalmayan isimlerden biri oldu.

Başkan Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yılları; darbeyi alkışlayanlarla ve darbe suçunu işleyenlerle mücadele ederek geçiyor.

Bu akşamki hadsiz açıklamaları da göstermiştir ki Sayın Özel’in durumu artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Hâlâ kargaşayı siyaset, provokasyonu cesaret zannediyor. Oysa bu millet; gürültüyle değil, sağduyuyla yol alır.

Demokrasi; sokakları tahrik ederek değil, sorumluluk alarak ve hukuk içinde kalarak güçlenir. Kamuya ait mekânları gerilimin adresi hâline getirmek ne İstanbul’a yakışır ne de aziz milletimizin vicdanında karşılık bulur.

Bu kadim şehir; tartışmayla yorulacak değil, hizmetle güçlenecek bir şehirdir.

Kesinlikle unutulmamalıdır ki bu güzel ülke; taş atanların, iftira atanların, yalan konuşanların değil; taşıdığı sorumluluğun farkında olanların, milletimizle yol yürüyenlerin omuzlarında yükselir.” ifadelerini kullandı.