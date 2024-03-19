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31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, heyecan giderek artıyor.

Siyasi partiler ve adaylar, seçim vaatlerini ve projelerini seçmenlerle paylaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Süreç bu şekilde devam ederken adı skandallarla anılan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'den ilginç bir açıklama geldi.

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan Özel, gençlerin sorularını yanıtladı.

"Darbeyi gençler yapıyor desinler, ben o darbeye teslim olurum"

Özel'in burada 15 Temmuz hain darbe girişimine değindiği açıklamaları gündem oldu.

Seçim çalışmalarında bir AK Partili vatandaş ile arasında geçen diyaloğu anlatan Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Anadolu'nun bir kahvesindeyiz. Ben gençlerle ilgili bir şey söyleyince, bir tane Ak Partili abi bana dedi ki, 'Ya gençler diyorsun da, bu gençler seni de götürür bak. Sen de çok genç değilsin bak.' Dedim ki bütün darbelere karşıyım. 15 Temmuz darbe akşamı meclis kapalıydı. Meclis'i açalım darbeye hep birlikte direnelim diyen, meclis başkanını ve Ak Partilileri arayan benim. Meclis'te konuşma yaptım. 100 yıllık partiyiz yeneriz yeniliriz, darbecilere teslim olmayız. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye not geldi bana. Sanmam dedim ama öyle bile olsa karşılarındayız. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı.



Dedim ki amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.



Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım.