Özgür Özel'den 'deprem' yorumu

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Megakent İstanbul dün 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...

İstanbulluların büyük korku yaşadığı depremde can kaybı yaşanmazken, yetkili isimlerden açıklamalar ise peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel'den geldi.

SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve beraberindeki heyetle SOL Parti Genel Merkezinde bir araya gelen Özgür Özel, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"DEPREM İÇİN ÇALIŞAN BİRİ VARDI, ONU DA İÇERİYE KOYDUK"

Özgür Özel'İn burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle.

Kendi kendilerini yalanlayan, kendi kendilerini ihbar eden bir çizgideler. Son cümlelerinin altına imzamı atarım ama yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmek. Gitmişler toplantı yapıyorlar, 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin beş yıldır, altı yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeri atmışlar.



Deprem uzmanlarının dediği gibi ‘Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koyduk’ diyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu yok. AKOM’un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının birinci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. Ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkanvekilini, İBB‘den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar. Ama AK Parti’nin sözcüsü ile AK Parti’nin il başkanı var.

"MURAT KURUM BU SÖZLERİ SÖYLÜYOR 'DEPREM İÇİN ÇİVİ ÇAKMIYORLAR'"