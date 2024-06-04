Özgür Özel'den depremzedeleri azarlayan Ersan Şen'e: Yazıklar olsun! Mahkemede depremzedeleri ve mağdur avukatlarını azarlayan fail avukatı Ersan Şen'e tepki gösteren Özgür Özel, "Bu adam herkesten çok adalet biliyor, hiçbirimizi beğenmiyor" dedi.

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ensonhaber.com

Ekranların tanıdık yüzü hukukçu Ersan Şen'in, 6 Şubat deprem felaketinde yıkılan apartmanların sorumlularını savunurken ortaya çıkan skandalları son bulmuyor.

Gaziantep'te Furkan Apartmanı davasında firari sanıkların avukatlığını yapan Şen, müvekkillerine tutuklanmama garantisi talep etmiş, duruşma sonrasında ise depremzedelerin protestosuyla karşılaşmıştı.

Yine faillerin avukatlığını üstlendi

Mahkemeden aracına polis eşliğinde giden Şen, Ezgi Apartmanı davasında da sorumluların savunmasını üstlendi.

Ersan Şen, bu davanın duruşmasında da yaptıklarıyla gündeme damga vurdu.

Yurt dışına kaçan failler için kırmızı bülten çıkartılmasını talep eden mağdur avukatı ve depremzedeleri azarlayan Şen, CHP Grup Toplantısında konuşan Özgür Özel'in de gündemindeydi.

Şen'in skandalını dinleyenlerle paylaşan Özel, 'yazıklar olsun' diyerek ünlü hukuk adamına yüklendi.

"Mağdur yakınlarını, avukatları azarlıyor"

Özel, şöyle konuştu:

"Firariler için kırmızı bülten istendiğinde meşhur bir avukat, televizyonlarda bolca bulunan, hiçbirimizi beğenmeyen herkeslere laf söyleyen bir avukat orada...

Mağdurların değil Ezgi Apartmanı’ndaki sorumluların avukatı…

Yurt dışına kaçtı demişler mağdurların avukatı kırmızı bülten istemiş. Dönüyor azarlıyor avukatı, anneleri evlatları azarlıyor. 'Bir kırmızı bültenin ülkeye maliyeti kaç para biliyor musunuz?' diyor.

"Sana da yazıklar olsun kardeşim"

Bu sözü söyleyen adam herkesten çok adalet biliyor, hiçbirimizi beğenmiyor, kimseleri beğenmiyor. Sana da yazıklar olsun kardeşim sana da yazıklar olsun."