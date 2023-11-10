Özgür Özel'den DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyareti

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Hilmi Babacan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
Babacan'ın cenazesi, 7 Kasım'da Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Siyasiler törende yer aldı
Törene 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.
Özel, Babacan'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan’ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Parti kurmayları hazır bulundu
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette iki partinin kurmayları da hazır bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış