Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Özel'i kapıda karşıladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin siyasi gündemi yerel seçimlerden sonra hareketlendi.

AK Parti ve CHP'nin 8 yıl aradan sonra bir araya gelmesiyle başlayan siyasette yumuşama dönemi sürüyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmelerine de bu kapsamda devam ediyor.

Özel, bu defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.

Beklenen görüşme gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 12.00 sularında başlayan görüşme, geçtiğimiz dakikalarda sonlandı.

Görüşme yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. Bahçeli görüşmede Özel'e işlemeli bir tabak Özel ise mesir macunu ile oltu taşı hediye etti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşme öncesi TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nı gerçekleştiren Bahçeli, Özel'i kapıda karşıladı.

Özgür Özel, Bahçeli'nin yanına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile geldi.

Ancak Başarır ve Günaydın, görüşmeye dahil edilmedi. Özel ve Bahçeli, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesi ise yeni anayasa çalışmaları...

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alındı.