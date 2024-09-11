Özgür Özel'den Dilruba açıklaması: Kırdığı herkesten özür diliyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dilruba konusunda 'özür dilemeli' diyen Cumhurbaşkanın Erdoğan'a cevap verdi. Özel, "Dilruba adına özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

AK Partililere söylediği sözlerle gündem oldu...

İzmir’de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a konulan erişim sınırlamasını sert sözlerle Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'geri zekalı' demişti.

PROTOKOLDE AĞIRLANDI

Seçmenlere hakaret içeren sözlerinin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos günü tahliye edildi.

Tahliye edilir edilmez CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında protokolde ağırladı.

"ONUR KONUĞU YAPTILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 'onur konuğu' olarak baş köşeye oturttular." diye konuştu.

"MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in millete bir "özür borcu" olduğunu söyledi.

ÖZEL YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilruba üzerinden tepkisi, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu.

"DİLRUBA ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Özel, "Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum." diye konuştu.

"ŞİMDİ SIRA ERDOĞAN'DA"

Özel, Dilruba açıklamasında şunları söyledi:

Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan, Özgür Özel özür dilesin diyor. Ben ne için özür dileyeyim. Ben Dilruba adına özür dileyeyim.



Şimdi sıra Erdoğan'da.. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum.