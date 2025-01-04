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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kars İl Başkanlığı Binası açılış törenine katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Özel, Doğu Anadolu bölgesi için yeni bir vaadini duyurdu.

Ülkenin batı illeri ve kiş şartlarının ağır geçtiği doğu illeri arasında doğalgaz fiyatında fark olması gerektiğini söyleyen Özel, indirim sözü verdi.

Kış şartlarının çetin geçtiği illerde CHP iktidarında konutlara doğalgazın yarı fiyata verileceğini söyledi.

"MANİSA'DA 15 DERECEDE KIŞ GELDİ DİYORUZ"

Özel şöyle konuştu:

"Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor kış diyoruz, burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada 0'ın altı derecelerde size sesleniyoruz. Geceleyin eksi 10'dan aşağıya ısı olmuyor.

Bizim Manisa'da doğalgaz dönüyor ama burada döndüğünü bile göremiyorsun. Fıldır fıldır dönüyor. Oraya da aynı fiyata doğalgaz satıyorsun buraya da aynı fiyat.

"ÇETİN KIŞ ŞARTLARI OLAN İLLERDE KONUTLRA YARI FİYATINA DOĞALGAZ"

CHP iktidarında, Bu Kars'ta Ardahan'da Iğdır'da Erzurum'da Van'da... Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğalgaz konutlara yarı fiyatına verilecek bunu da buradan müjdeliyorum"

AKILLARA BEDAVA TRAKTÖR VAADİ GELDİ

Özel'in bu vaadi akıllara 2019 yerel seçimleri öncesi CHP'nin bedava traktör vaadini getirdi.

Özel, yerel seçim kampanya sürecinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bedava traktör vaadini duyurmuş, daha sonra gerçekleşmeyen vaat hakkında yaptığı açıklama da büyük tepkiye neden olmuştu.

Özel, bedava traktör vaadini, 'dikkat çekmek için öyle dedik' sözleriyle açıklamıştı.