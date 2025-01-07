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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

SICAĞI SICAĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklanan rakama CHP'den ilk tepki ise Genel Başkan Özgür Özel'den geldi.

Özgür Özel, partisinin grup toplantısına çıktığı dakikalarda açıklanan gelişmeye ise sıcağı sıcağına tepki gösterdi.

SERT SÖZLER KULLANDI

Özel, en düşük emekli maaşı kararı üzerinden Bakan Vedat Işıkhan'a sert sözlerle yüklendi.

"KIRMIZI KARTI ÇAKACAĞIZ"

Özel, "Sen oturduğun yerden 'En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Bütün emeklilere sesleniyorum. Bu iktidar hak etti. Artık sarı kartı değil, kırmızı kartı çakacağız" dedi.

"SEN OTURDUĞUN YERDEN BUNU DİYEMEZSİN"

Özgür Özel'in emekli maaşlarıyla ilgili açıklamasından öne çıkanlar:

Gelelim esas mevzuya… Ben bu kürsüye çıktıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik demiş. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. Sen oturduğun yerden bunu diyemezsin. Bu cehaleti, Meclis’e karşı bu hadsizliği, bu kibri kınıyorum. Bütün emeklilere sesleniyorum, bu sefer daha fazlasını yapacağız, sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız.

"MEMLEKETİ ONLARA DAR EDECEĞİZ"

Ben konuşmama hazırlanırken, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini, bir asgari ücret yapalım, 22 bin liradan aşağı bir emekli maaşı olmasın diyorduk. Geçen sene yüzde 60 enflasyon varken 10 bini 12 bin 500 yaptınız. Emeklilerle birlikte Anadolu’da ayağa kalktık. Artık yüzde 15’e karşılık gelen bir artış yapmış oluyor. Bu vakitten sonra emeklilerle birlikte meydan meydan dolaşıp, büyük bir mücadeleye başlamanın, bu memleketi onlara dar etmenin zamanı gelmiştir

Özel ayrıca, "2025 mücadelenin, emeğin ve emekçinin yılı olacak" dedi.