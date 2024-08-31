Özgür Özel'den erken seçim mesajı İzmir'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel üstü kapalı şekilde erken seçim mesajı verdi. Özel, "Türkiye’nin birinci partisi bütün Türkiye’yi kucaklıyor. Ya gelecek sene ya ondan sonraki sene bakan konuşuyorsa bizden, cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyorsa bizden, cumhurbaşkanı konuşuyorsa bizden. Yolun sonu görülüyor" dedi.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam 93.’sü düzenlenen cumhuriyet tarihinin ilk uluslararası fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katıldı.

Özel, konuşmasında İzmir’e ilişkin önemli mesajlar verirken erken seçimle ilgili üstü kapalı mesajlar verdi.

CHP lideri Özel, önümüzdeki yıl veya ondan sonraki sene sandık başına gidilebileceğini öne sürdü.

"YA GELECEK SENE YA ONDAN SONRAKİ SENE"

Özel, “Türkiye’nin birinci partisi bütün Türkiye’yi kucaklıyor. Ya gelecek sene ya ondan sonraki sene bakan konuşuyorsa bizden, cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyorsa bizden, cumhurbaşkanı konuşuyorsa bizden. Yolun sonu görülüyor” dedi.

Özel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: