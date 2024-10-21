Özgür Özel'den Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin ilk açıklama

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Vatan hainliğiyle geçen bir hayat...

Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Ergenokon, Balyoz ve askeri casusluk gibi kumpas davaları, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’nün elebaşı olan Fetullah Gülen hakkında Türkiye’de çok sayıda dava bulunuyordu.

Türkiye, ABD’den 7 kez Gülen’in iadesini istemişti.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Özel, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

FETÖ ELEBAŞISININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Özel'in açıklamaları arasında öldüğü doğrulanan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ölümü de yer aldı.

Gerisinde çok acılar bıraktığını belirten Özel, "Türkiye'de yargı önünde hesap vermesini isterdik" ifadelerini kullandı.

"BU SİNSİ ÖRGÜTE KARŞI HERKES TETİKTE OLMALIDIR"

Örgütün sadece kurucusunun öldüğünü, tehlikenin devam ettiğini belirten Özel, "Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır" diye konuştu.

"O GİDİNCE HER ŞEY BİTTİ SANILMASIN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarında şunları söyledi: